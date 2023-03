Erster Bachelor-Kuss: Lisa hat noch keine Gefühle für David

Beim Bachelor ist der erste Kuss gefallen! In der vergangenen Folge hatte Lisa Mieschke ein Einzeldate mit dem Rosenkavalier David Jackson ergattert. Dabei kamen die beiden sich auch ganz nah – und tauschten schließlich die ersten Zärtlichkeiten der aktuellen Staffel aus. Der Kuss kam auch richtig gut bei der 32-Jährigen an. Promiflash verrät Lisa nun aber, dass bei dem Schmatzer noch keine Gefühle im Spiel waren.

"Ich habe unsere gemeinsame Zeit und die körperliche Nähe sehr genossen und mich sehr wohlgefühlt. Eine besondere Zuneigung war auf jeden Fall da, aber Gefühle habe ich bisher nicht aufgebaut", erklärt die Potsdamerin im Promiflash-Interview. Dafür habe sie zu dem Zeitpunkt aber auch noch viel zu wenig Zeit mit David verbracht – bei Lisa dauere es länger, Gefühle aufzubauen.

Deswegen kamen der Kuss und die Zärtlichkeiten für sie auch überraschend – dass es so weit gehen würde, habe Lisa sich damals noch gar nicht gedacht. Allerdings habe sie schon geahnt, dass etwas zwischen ihr und dem Junggesellen in der Luft liegt: "Ich wusste, dass da was zwischen David und mir ist und hab gehofft, dass wir an dem guten Gespräch, das wir bei unserem ersten Date hatten, anknüpfen können."

