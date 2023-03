In Trauer: Udo Lindenberg verkündet Tod seiner Gitarristin

Er ist in tiefer Trauer! Udo Lindenberg (76) ist einer der bekanntesten deutschen Sänger. Bei seinen zahlreichen Auftritten in den vergangenen Jahrzehnten war stets Gitarristin Carola Kretschmer an seiner Seite – sie gehörte für viele Fans des Musikers schon genauso zu ihm wie sein ikonischer Look. Der "Komet"-Interpret teilte nun in den sozialen Medien mit: Carola ist in der vergangenen Nacht verstorben!

Via Instagram macht der 76-Jährige seine Trauer öffentlich: "Unsere Pionierin an der Gitarre und im Leben, Carola Kretschmer, ist schonmal vorgegangen und checkt die andere Seite des Flusses ab. Wir kennen uns schon seit 50 Jahren... Sie war die knallharte Konsequenz ohne Kompromisse!" Sie sei als Mann geboren und habe vor ihrer Geschlechtsangleichung Thomas geheißen, führte Udo aus. Der Musiker schilderte: "Sie hatte Anfangsschwierigkeiten, doch entwickelte eine unglaubliche Souveränität! Carola war ein absolutes Highlight – auf der Bühne und auch als Freundin."

Udos Gitarristin lächelt nun wohl von oben auf den Sänger hinab und freut sich bestimmt über seinen aktuellen Erfolg, den er durch seine Kollaboration mit dem Rapper Apache 207 für den Song "Komet" verbuchen darf. Viele Musikliebhaber scheinen komplett aus dem Häuschen zu sein. Ein Social-Media-User schrieb: "Die Kombination aus Udo Lindenberg und Apache ist ja mega, sie kombinieren zwei Generationen!"

Anzeige

Instagram / udolindenberg Udo Lindenberg, Musiker

Anzeige

Getty Images Udo Lindenberg, Sänger

Anzeige

Instagram / udolindenberg Udo Lindenberg und Apache 207, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de