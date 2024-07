Muss Udo Lindenberg bald aus dem Hotel Atlantic ausziehen?

Muss Udo Lindenberg (78) etwa wirklich bald umziehen? Bereits seit den frühen 1990er-Jahren wohnt der Musiker im Hotel Atlantic in Hamburg. Wie ein Insider gegenüber Moin.de berichtet, sollen in dem Hotel jedoch bald Renovierungsarbeiten auf Udos Etage anstehen. Der Sänger muss somit ausziehen. Angeblich soll sich Udo bereits in dem Fünfsternehotel Le Méridien, das nur wenige Meter vom Atlantic entfernt ist, nach einer geeigneten Suite erkundigt haben. Bereits zum Ende des Jahres soll der Umzug stattfinden.

Der Umzug fällt Udo sicherlich nicht leicht. Der Sänger bezeichnete das Atlantic schon oft als sein "Traumschloss". Nachdem er Anfang der 90er-Jahre die "Udo Lindenberg Suite" erst nur angemietet hatte, entwickelte diese sich schnell zu einem festen Wohnsitz für ihn. In dem Fünfsternehotel gingen schon diverse Musiker-Legenden ein und aus. Unter anderem übernachteten Mick Jagger (80), Lady Gaga (38), Michael Jackson (✝50), Robbie Williams (50), Madonna (65) sowie Beyoncé (42) und Jay-Z (54) hier.

Udo, der gebürtig aus Gronau in Nordrhein-Westfalen kommt, lebt seit 1995 fest in Hamburg. In der Hansestadt hat der "Horizont"-Interpret sein Zuhause gefunden. Wie Bild berichtete, ehrte ihm der Stadtstaat 2022 mit seiner höchsten Auszeichnung. Der Bürgermeister Peter Tschentscher kürte Udo zum Ehrenbürger. "Udo Lindenberg hat über Jahrzehnte die Musik unserer Stadt und weit darüber hinaus geprägt", lobte er den Sänger in seiner Rede. Zum Dank machte Udo seiner Lieblingsstadt in seiner Rede eine kleine Liebeserklärung: "Hamburg war die richtige Stadt. Die brauchte Verrückte, Normale gibt's ja genug!"

Getty Images Udo Lindenberg im Dezember 2018

Getty Images Udo Lindenberg mit Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, September 2022

