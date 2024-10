Udo Lindenberg feiert Premiere in "Giovanni Zarrella Show"

Am 9. November ist es so weit: Die Giovanni Zarrella Show findet wieder live im TV statt! Aber nicht nur das: Für das ausverkaufte Event, das live aus der Göttinger Lokhalle übertragen wird, kündigt der Sänger die Legende Udo Lindenberg (78) als Gast an. Das ist auch für Giovanni (46) etwas Besonderes, da Udo seit Jahren keine Samstagabend-Musikshow gemacht hat. Der Rocksänger soll laut Spiegel neben vielen anderen bekannten Gästen sogar mit einer Neuauflage seines Songs "Wozu sind Kriege da?" auftreten.

Der Song erschien erstmals im Jahr 1981 und wird seine Premiere in einer internationalen Fassung in der Show feiern. "What Is War For", wie die neue Auflage heißt, erscheint eine Woche vor der Show am 1. November. Hinter dem Song stecken neben Udos Stimme auch drei weitere Stimmen von Halle, Henri und Katharina, die sich die Voices of Unicef nennen. Der Song entstand in Zusammenarbeit mit UNICEF – alle Einnahmen des Songs werden vom Sänger persönlich an die Organisation gespendet.

Auf dem Instagram-Account äußerten sich die Fans sehr aufgeregt und begeistert zu der bevorstehenden Liveübertragung. "Freue mich auf einen zauberhaften Abend. Bin so gespannt, wie es ist, die Show live vor Ort zu erleben", freute sich ein Nutzer in den Kommentaren unter dem Post, der die Show ankündigte. Sogar Sarah Engels (32) zeigte ihre Vorfreude mit Herzaugen-Emojis. Eine Nutzerin äußerte außerdem ihre Trauer, dass die Liveshow-Karten bereits ausverkauft waren: "Leider keine Karten mehr bekommen."

Getty Images Udo Lindenberg, Sänger

