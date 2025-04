Alkohol: Udo Lindenberg sieht sich als "Erkenntnistrinker"

Udo Lindenberg (78) hat in einem Interview mit dem Stern über seinen früheren Alkoholkonsum und dessen Einfluss auf seine Malerei gesprochen. Der Sänger lebt seit über 30 Jahren im Hamburger Hotel Atlantic. Das Gebäude bietet ihm nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch einen Ort der Inspiration für seine künstlerische Tätigkeit – genauer gesagt die Hotelbar. "Ich hatte zu der Zeit einen gelegentlichen Beratervertrag mit jungen aufstrebenden Pegel-Kunst-Trinkern, trank auch selbst die Profi-Dosis zum inspiratorischen Anfeuern in Sachen Kunst und Alltag", erzählt Udo und scherzt: "Ich saß also leicht breit und gut angeschraubt unten an der Bar, den ganzen Tag und auch die ganze Nacht durch – einer muss der Sonne ja sagen, wann sie wieder aufgehen soll, ne?"

Doch als Alkoholiker würde sich der "Horizont"-Interpret unter keinen Umständen bezeichnen. Denn auf die Frage, ob er einer sei, antwortet er: "So hart würde ich das nicht sagen, ein Begriff wie Erleuchtungs- und Erkenntnistrinker würde schon besser passen." Udo ist in der Kunstszene vor allem für seine patentierte Technik namens "Likörelle" bekannt, die durch einen kleinen Unfall entstand. Eines Tages wollte ein aufgeregter Fan eine Unterschrift des Musikers und stieß dabei versehentlich ein Likörglas – gefüllt mit Blue Curaçao – auf einer seiner Zeichnungen um. "In dem Moment schien plötzlich die Sonne durchs Atrium [...]. Wow, dachte ich, was für geile Farben! Das Grün des Absinths. Dieses Grenadine. Eierlikör: goldene Zeiten. Also habe ich mir ein paar geben lassen und mit dem Finger aufs Papier getupft. So entstand das Likörell", erinnert sich der 78-Jährige gegenüber dem Magazin.

Auch abseits der Malerei führte Udo stets ein unkonventionelles Leben, geprägt von seiner Liebe zur Musik und seiner einzigartigen Persönlichkeit. Seit den 1970er-Jahren ist er eine Schlüsselfigur der deutschen Rockszene und hat mit Alben wie "Odyssee" und "Sonderzug nach Pankow" Musikgeschichte geschrieben. Zuletzt hielt sich der Song "Komet", den Udo gemeinsam mit Apache 207 (27) aufnahm, 98 Wochen auf Platz acht der deutschen Charts, wie Schweizer Illustrierte berichtete.

Getty Images Udo Lindenberg in Berlin

Instagram / udolindenberg Udo Lindenberg und Apache 207, Musiker

