Unter falschem Namen: Udo Lindenberg unterzieht sich Knie-OP

Auch ein Udo Lindenberg hat Verschleißerscheinungen! Inzwischen ist der Rocker schon 77 Jahre alt – und hat in seinem Leben einiges erlebt! Bereits seit den 60er-Jahren ist er auf den Bühnen der Republik unterwegs und sorgt für ordentlich Stimmung. Zuletzt stürmte er zusammen mit Apache 207 und dem Song "Komet" die Charts und landete einen Allzeitrekord. Von Ruhestand also keine Spur. Jetzt hat Udo sich aber am Knie operieren lassen müssen!

"Ich musste mich nach einer Sportverletzung – ewiges Konditions-Gejogge, Bühnen-Action – einer Knieoperation unterziehen", erklärt er Bild. Der Eingriff in einer Hamburger Klinik – in die der Sänger übrigens unter falschem Namen eingecheckt sein soll – sei ohne Komplikationen verlaufen und Udo arbeite schon fleißig an seiner Regenerierung. "Da werden die längsten Flure nach meiner Vorstellung schon wieder zum Bühnenlaufsteg durch die Arenen – und ab geht es mit der neuen Turbo-Kugel im Knie. The show must go on", zeigt er sich optimistisch.

Die Presse berichtete Udo bereits, wie wichtig ihm ein gesunder Lebensstil sei: "Ich halte mich mit Sport fit. Zurzeit gehe ich jeden Tag schwimmen. Ich esse kein Fleisch mehr, bitte keine toten Tiere im Bauch. Und ich blase auch nicht zu viel Zigarrenrauch in die zarten Lindenlungenflügel." Die Musiklegende plane, noch sehr lange weiter auf der Bühne zu stehen.

