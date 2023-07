Heftiger Rekord: "Komet" ist der größte Nummer-eins-Hit!

Diese zwei haben schon wieder einen Rekord geknackt! Im Januar hatten Apache 207 und Udo Lindenberg (77) ihren ersten gemeinsamen Song "Komet" auf den Markt gebracht – und der ging direkt durch die Decke! Seit Monaten führt der Hit des Rappers und der Rock-Ikone die deutschen Charts an. Zuletzt war "Komet" schon der am häufigsten an der Spitze platzierte deutschsprachige Song. Nun ist "Komet" endgültig der erfolgreichste Nummer-eins-Hit aller Zeiten!

Laut einer Pressemitteilung von GfK Entertainment steht "Komet" mittlerweile zum 18. Mal an der Spitze der deutschen Single-Charts – und damit häufiger als jeder andere Song in der Geschichte der Hitliste. Den bisherigen Bestwert hielten unter anderem Luis Fonsi (45) und Daddy Yankee (46) mit ihrem Sommerhit "Despacito", der 17 Wochen am Stück die Charts angeführt hatte.

Erst vor wenigen Tagen löste "Komet" den Track "Verdammt – ich lieb' dich" von Matthias Reim (65) ab – der war bis dato nämlich der am häufigsten an der Spitze platzierte, deutschsprachige Song. Die beiden Künstler können ihren Erfolg noch gar nicht fassen. "Wer hätte das gedacht… Absolut geflasht. Unser 'Komet' ist ein Song über die Unvergänglichkeit, über den Fußabdruck, den wir hinterlassen", schwärmt Udo.

Anzeige

Getty Images Udo Lindenberg im September 2022

Anzeige

Instagram / apache_207 Apache 207, Rapper

Anzeige

Instagram / udolindenberg Udo Lindenberg, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de