Udo Lindenberg und Apache 207 brechen Rekorde mit "Komet"

Im Januar des vergangenen Jahres brachten Udo Lindenberg (78) und Apache 207 (27) ihren ersten gemeinsamen Song heraus. "Komet" stieg sofort in die Charts ein und innerhalb weniger Monate brachen die beiden den ersten Rekord, weil sich "Komet" 18 Mal in Folge auf Platz 1 der deutschen Charts hielt. Auch fast zwei Jahre nach dem Release ist der Hype um den markanten Song des Rappers und der Rock-Legende ungebrochen. Wie die Schweizer Illustrierte berichtet, platziere sich das Lied bereits seit 98 Wochen in Folge in den deutschen Charts – wenn auch mittlerweile auf Rang acht. Das ist ein neuer Rekord, denn kein anderer Song es bisher geschafft, nicht ein einziges Mal aus der Liste zu verschwinden.

Für Apache ist dieser neue Rekord nur die Spitze des Eisbergs. Denn er feiert einen Erfolg nach dem nächsten. Vor einigen Monaten begeisterte der Musiker aus Mannheim seine Fans mit dem Release seines neuen Songs "Miami". Doch damit nicht genug: Der Rapper kündigte kürzlich auch seine große, neue Tour an. Auf Instagram teilte er die frohe Nachricht und gab an, ganze vier Monate durch sämtliche deutschsprachige Städte Europas zu touren. Dabei performe er in einigen Städten natürlich mehrmals, wie zum Beispiel in der Uber Arena in Berlin. Im November des nächsten Jahres solle es losgehen.

Um den beliebten Deutsch-Rocker Udo wurde es in den vergangenen Monaten eher etwas ruhiger. Nach einer Knie-OP im Oktober 2023 zog er sich aus dem Rampenlicht zurück. Erst im November dieses Jahres stand der "Cello"-Interpret wieder auf einer Bühne: Für Die Giovanni Zarrella Show gab er seine Friedenshymne "Wofür sind Kriege da?" zum Besten. Der Track wurde nämlich in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit UNICEF neu aufgenommen. Für den Host Giovanni (46) war das etwas sehr Besonderes: Udo ist nämlich schon seit vielen Jahren nicht mehr in einer Samstagabend-Show aufgetreten.

