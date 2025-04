Udo Lindenbergs Disziplin beeindruckt seine Fitnesstrainerin

Seit 2015 sorgt Fitnesstrainerin und Physiotherapeutin Tina Zimmermann dafür, dass Udo Lindenberg (78) auch spätabends im Hotel Atlantic nicht auf seine Sporteinheiten verzichten muss. Die zweifache Box-Weltmeisterin trainiert mit dem Musiker meistens gegen 21 Uhr – also zu einer Uhrzeit, die für Udo eher wie eine Mittagspause wirkt. Gemeinsam joggen sie durch die Hamburger Nacht rund um die Alster oder absolvieren Box- und Kraftübungen, wie Tina nun im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur verriet. Dabei staunt die Trainerin besonders über Udos Disziplin: "Er ist sehr diszipliniert. Er achtet auf seine Ernährung, er raucht nicht, er trinkt nicht und er lässt regelmäßig seine Gesundheit checken."

Angetrieben wird Udo laut seiner Trainerin nicht nur durch eiserne Willenskraft, sondern auch durch eine außergewöhnliche Verbindung zu seinem Körper. Wer mit dem Sänger trainiert, merkt schnell, dass er seine Fitness mit großer Ernsthaftigkeit angeht und konsequent an seinen Zielen arbeitet. Die Sportlerin schwärmt außerdem, dass Udo regelmäßig an seine persönlichen Grenzen geht: "Ich glaube, sonst funktioniert das nicht. Und wenn er sich etwas vornimmt, zieht er das auch durch." Während ihrer gemeinsamen Work-outs vergisst Anna laut eigener Aussage sogar immer wieder, wie alt ihr prominenter Schützling eigentlich ist, weil er so engagiert und motiviert ist.

Auch außerhalb des Rampenlichts scheint die Zusammenarbeit für beide Seiten eine große Bereicherung zu sein. Anna bezeichnet den Musiker als Vorbild und hebt besonders seinen Humor und seine charmante Art hervor. "Udo Lindenberg ist mein Vorbild. Er ist ein kreativer Geist mit so viel Witz und Charme. Er ist immer gut gelaunt, höflich und zuvorkommend", meinte sie über ihren Trainingspartner. Im Hotel Atlantic, wo Udo schon lange wohnt, ist er damit nicht nur im Musikbusiness, sondern auch im Fitnessraum eine echte Hausnummer. Trotz umfassender Renovierungsarbeiten am Gebäude ist das Hotel dem Künstler über die Jahre sehr ans Herz gewachsen und inzwischen sogar zu einem festen Wohnsitz für ihn geworden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Udo Lindenberg, November 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Udo Lindenberg in Leipzig, September 2019

Anzeige Anzeige