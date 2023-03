Paul McCartney war ratlos nach der Trennung der Beatles!

Daran musste sich Paul McCartney (80) erst einmal gewöhnen! Ab 1957 war der aus Liverpool stammende Sänger Teil der Beatles gewesen. Zusammen mit seinen Kollegen George Harrison (✝58), John Lennon (✝40) und Ringo Starr (82) eroberte er die Musikwelt mit Hits wie "Yellow Submarine" im Sturm. 1970 war dann aber Schluss mit ihrem Erfolg – das Quartett entschied sich, getrennte Wege zu gehen. Das zu akzeptieren war für Paul nicht einfach, denn er hatte keinen Plan, was er nach dem Aus tun sollte!

Auf seiner Website paulmccartney.com berichtete der 80-Jährige darüber, wie er nach der Auflösung der Gruppe weiter machte. Dabei räumte Paul ein, dass er zunächst ziemlich ratlos war. "Es gibt ein paar Momente im Leben, in denen man gezwungen ist, ein Risiko einzugehen. Nach den Beatles war das meine Situation", erinnerte der Sänger sich. Zwar habe er mit der Musik weitermachen wollen, war sich jedoch unsicher wie. "Werde ich eine Band haben, oder werde ich einfach vor Bahnhöfen als Straßenmusiker auftreten? Wie soll das funktionieren?", habe er sich damals immer wieder gefragt.

In Sachen Solokarriere hatte Paul aber auch nach seiner Zeit mit den Beatles große Erfolge gefeiert. So nahm er unter anderem mit dem King of Pop Michael Jackson (✝50) das Duett "The Girl is Mine" auf. Um es so weit zu schaffen, habe er jedoch hart arbeiten müssen: "Ich war fast wieder ein Nichts – nur ein Typ in der Band – und jetzt musste ich mir meinen Ruhm wieder verdienen."

Getty Images Die Beatles im Dezember 1963

Getty Images Paul McCartney im Januar 1980

Getty Images Paul McCartney and Michael Jackson im Dezember 1983

