Prinz Harry und Meghan sollen bei Krönung nicht auffallen

Sie werden einfach versteckt! Bis zur Krönung von König Charles III. (74) sind es nur noch wenige Wochen. Nach wie vor ist jedoch nicht bekannt, ob auch sein Sohn Prinz Harry (38) und dessen Frau Herzogin Meghan (41) an der Zeremonie teilnehmen werden. Das Paar soll Forderungen an den Palast gestellt haben. Eine Royal-Expertin gibt nun Einblicke in die Regelungen, die der Palast getroffen haben soll.

Eine Royal-Expertin behauptet jetzt gegenüber Mirror, dass Harry und Meghan, sollten sie zur Krönung erscheinen, keine spezielle Kleidung bekommen werden. Sie sollen wohl nicht wie ein Teil der Royals aus der Masse hervorzustechen. Laut Tessa Dunlop wird es für beide auch keine Kronen geben: "Historisch haben Abgedankte nie an der Krönung des neuen Königs oder Königin teilgenommen. Hier geht es jedoch um einen Vater, der seine beiden Söhne bei sich haben will. Wir erwarten also Harry dort zu sehen, nur ohne Robe und Krone."

Die Expertin erklärt weiter: "Bei Meghan wird es ähnlich sein, alles, was sie zur Krönung trägt, wird ihr gehören." Sie gehe auch davon ausgehen, dass gegenüber Harrys Frau kaum auf royale Förmlichkeiten geachtet werden wird.

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry in Düsseldorf, September 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kapstadt im September 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

