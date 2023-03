Charles' Krönung: Prinz Harry und Meghan stellen Forderungen

Prinz Harry (38) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) haben ihre ganz eigenen Vorstellungen! In wenigen Wochen besteigt König Charles III. (74) offiziell den britischen Thron. Obwohl Harry eine Einladung zu dem großen Tag seines Vaters bekommen haben soll, ist nicht bekannt, ob der Wahlkalifornier und seine Familie daran teilnehmen werden – angeblich sollen Harry und Meghan jetzt nämlich Forderungen für Charles' Krönung stellen!

In einem Interview mit OK! verriet ein Insider, dass das Ehepaar unter anderem möchte, dass ihre Kinder Archie (3) und Lilibet (1) an dem besonderen Tag dabei sind – bislang wurden nämlich nur Harry und Meghan eingeladen: "Was die Sussexes wollen, ist, dass sie später am Tag der Krönung mit dem Rest der Familie in den Palast eingeladen werden. Außerdem hat Prinz Archie am Tag der Krönung Geburtstag, also möchten sie bei einem Mittagessen oder einem Empfang eine Art Anspielung darauf machen. Selbst wenn es nur ein Geburtstagsgruß ist."

Bis dato ist unklar, ob die Royal-Family auf die Wünsche der beiden eingehen wird – laut der Quelle versuche sie aber alles in ihrer Macht stehende zu tun, um Harry und Meghan im kommenden Mai nach Großbritannien zu holen: "Der Palast versucht, die Verhandlungen so schnell wie möglich abzuschließen [...]. Das könnte zu Chaos führen. Es könnte sehr gut sein, dass es in einer Sackgasse endet und sie nicht teilnehmen werden. Aber der Palast tut alles, was in seiner Macht steht, um das zu verhindern."

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images König Charles, Februar 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2020 in London

