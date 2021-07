Wie die Mutter, so die Tochter! Magdalena Brzeska (43) hat in ihrer Karriere als Profiturnerin eine Menge erreicht. Ganze 26 Mal wurde die Blondine Deutsche Meisterin, nahm an Europa- und Weltmeisterschaften teil und qualifizierte sich 1996 sogar für die Olympischen Spiele in den USA. Dieses Talent scheint auch ihre Tochter Noemi Peschel (19) geerbt zu haben. Diese hat ebenfalls schon große Erfolge zu verzeichnen – und ihre Mama könnte kaum stolzer sein, wie sie im Promiflash-Interview zeigt.

"Sie ist jetzt schon einige Jahre in der Nationalmannschaft", berichtete die 43-Jährige im Gespräch mit Promiflash von der erfolgreichen Sportlaufbahn ihres Nachwuchses. "Wir haben jetzt leider die Olympia-Qualifikation knapp verpasst, aber sie ist da sehr positiv. Sie kämpft jetzt für die nächsten Olympischen Spiele in Paris", gab sich die gebürtige Polin ebenso optimistisch wie Noemi selbst. Generell sei es aufgrund der Gesundheitskrise jedoch keine leichte Zeit für Gymnastinnen, wie die ehemalige Let's Dance-Kandidatin betonte.

Ihre aktive Karriere hat Magdalena zwar schon 1998 beendet, doch trotzdem ist sie noch im Turnsport zu Hause: "Ich bin seit acht Jahren Cheftrainerin im Leistungszentrum und da habe ich normalerweise eine 40-Stunden-Woche." Nur weil derzeit keine Wettkämpfe und Meisterschaften stattfinden, hatte die zweifache Mutter überhaupt die Zeit gefunden, am Reality-Format Die Alm teilzunehmen, in dem sie derzeit zu sehen ist.

Action Press / Frederic Kern / Future Image Noemi Peschel und ihre Mutter Magdalena Brzeska beim TK Maxx Late Night Shopping Event, 2019

Action Press / Stephan Schraps / Future Image Magdalena Brzeska und ihre Tochter Noemi Peschel beim Deutschen Sportpresseball, 2017

ProSieben/Benjamin Kis Magdalena Brzeska bei "Die Alm"

