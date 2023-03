Bei Zico Banach wurden zwei Liter Fett am Bauch abgesaugt!

Zico Banach (32) findet: Schönheitseingriffe sind nicht bloß Frauensache! Der Hottie wurde durch seine Teilnahme an der Bachelorette-Staffel von Maxime Herbord (28) bekannt. Im selben Jahr versuchte er dann noch mal sein Glück bei Bachelor in Paradise. Seine Partnerin fand er schließlich abseits von Kuppelshows – aber ebenfalls vor der Kamera: Er ist heute mit seiner ehemaligen Köln 50667-Kollegin Pia Tillmann (35) zusammen. Aktuell verdient er seine Brötchen als Influencer. Auf Social Media teilte er nun ein spannendes Update mit seinen Followern: Zico hat sich Fett absaugen lassen!

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram zu seiner OP erklärte er: Er hat sich via Liposuktion am Bauch insgesamt zwei Liter Fett absaugen lassen! Wieso? Weil Fitness und Co. ihm nicht den gewünschten Effekt verschafft hätten: "Ich kämpfe seit meiner Kindheit mit meinem Körper und setze mich damit auseinander, treibe viel Sport", betonte Zico. "Ich habe einfach gemerkt, dass ich ohne krasse Einschränkung meiner Lebensqualität nicht mein gewünschtes Ziel erreichen kann. Deshalb habe ich jetzt mit einer Liposuktion nachgeholfen." Mit dem vorläufigen Ergebnis sei er bisher auch sehr zufrieden. Ein Foto zeigt seinen Oberkörper nach dem Eingriff – übersät mit heftigen Blutergüssen von der Absaugung.

Für Zico kostete es einiges an Überwindung, seinen Eingriff öffentlich zu machen. "Ein Tabuthema für die meisten Männer, aber ich wollte kein Geheimnis daraus machen und einfach mal ein Zeichen setzen", beteuerte der TV-Darsteller. "Wie viele Frauen lassen sich heutzutage operieren und es wird als selbstverständlich angesehen? Wieso habe ich als Mann nicht auch ein Recht darauf, mich wohlzufühlen?" Abschließend möchte er jedoch klarstellen: "Das bedeutet nicht, dass man sich jetzt gehen lassen kann und sich einfach operieren lassen soll!"

Instagram / zicoriccardo Zico Banach im Jahr 2021

Instagram / zicoriccardo Zico Banach vor und nach seiner Fettabsaugung

Instagram / zicoriccardo Zico Banach, Ex-"Köln 50667"-Darsteller

