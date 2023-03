Das gab's noch nie! "Let's Dance"-Partner werden getauscht

Bei Let's Dance wartete jetzt eine große Überraschung auf die Tanzpaare! Nach der heutigen Show kämpfen noch neun Paare um den begehrten Pokal: Sally Özcan (34) und Massimo Sinató (42) hatte das beliebte TV-Format nach der fünften Sendung verlassen müssen. Doch auf die verbleibenden Kandidaten wartet in der nächsten Woche eine besondere Herausforderung, die es in der Geschichte von "Let's Dance" so noch nie gab: Die Tanzpaare werden mitten im Verlauf der Staffel neu zusammengewürfelt!

Das verkündeten die Moderatoren Daniel Hartwich (44) und Victoria Swarovski (29) bei der Entscheidung am Ende der aktuellen Folge. "Jetzt kommen wir zu der großen Überraschung. Das gab es bei 'Let’s Dance' noch nie", kündigte Victoria an und erklärte dann: "Nächste Woche gibt es einen Partner-Switch. Die Promis, die weitergekommen, werden auseinandergezerrt. Jeder Promi bekommt einen neuen Profi – und jeder Profi einen neuen Promi."

Die Jury verdeutlichte daraufhin, dass diese Neuerung für viel Spannung sorgen wird. "Das wird eine ganz andere Hausnummer", vermutete Joachim Llambi (58). Nach der Osterpause dürfen sich die Paare dann aber wieder auf ihre gewohnten Partner freuen. "Nach Ostern seid ihr dann alle wieder zusammen, so wie es vorher war", betonte der Juror nämlich.

Jorge Gonzalez, and Motsi Mabuse bei "Let's Dance"

Die Teilnehmer von "Let's Dance" 2023

Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

