Es hat sich ausgetanzt: Dieses "Let's Dance"-Paar ist raus!

Auch in dieser Woche musste ein Tanzpaar Let's Dance jetzt schweren Herzens verlassen! Am heutigen Abend hatten die Promis auf dem Parkett wieder alles gegeben. Vor allem Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) hatten die Jury so richtig begeistert – mit ihrem Quickstep hatten sie sage und schreibe 30 Punkte abgesahnt. Doch für ein Paar lief es dafür weitaus weniger erfolgreich: Für Sally Özcan (34) und Massimo Sinató (42) ist die spannende "Let's Dance"-Reise nämlich zu Ende!

Nachdem alle Paare ihre Tänze präsentiert hatten und sich die Urteile der Jury rundum Motsi Mabuse (41), Jorge Gonzalez (55) und Joachim Llambi (58) angehört hatten, verkündeten die Moderatoren Daniel Hartwich (44) und Victoria Swarovski (29) das Ergebnis des Zuschauer-Votings. Sally Özcan und Massimo Sinató bekamen bei der Abstimmung die wenigsten Anrufe der "Let's Dance"-Fans und landeten auf dem letzten Platz – somit sind die beiden raus!

Auch die Jury hatten Sally und Massimo Sinató heute Abend mit ihrem Charleston nicht so wirklich begeistern können. Das Tanzpaar hatte von Motsi, Jorge und Llambi insgesamt 22 Punkte bekommen. Die Spitzenkandidaten waren hingegen Anna Ermakova und Valentin Lusin sowie Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28) mit der Maximalpunktzahl von 30 Punkten gewesen.

