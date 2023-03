Fans und Freunde besorgt: Nadja Abd el Farrag wird vermisst

Von Nadja Abd el Farrag (58) fehlt jegliches Lebenszeichen. Die TV-Bekanntheit landete immer wieder in den Schlagzeilen, der Grund: Die Moderatorin litt unter Alkoholproblemen und hatte Geldsorgen. Ihre Fans hielt die Ex von Dieter Bohlen (69) stets auf dem Laufenden, doch jetzt ist es schon seit längerer Zeit verdächtig still um die Hamburgerin. Ein Freund macht sich Sorgen und startete nun einen Aufruf.

