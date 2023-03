Freund startet Aufruf: Ist Nadja Abd el Farrag verschwunden?

Wo ist Nadja Abd el Farrag (58)? In den vergangenen Jahren hatte die Ex von Dieter Bohlen (69) immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt. Vor allem Geldprobleme sowie ihre Alkoholsucht waren regelmäßig Thema. Immer wieder versuchte die TV-Bekanntheit zurück in ein geregeltes Leben zu finden. Doch das gelang ihr nicht so richtig. Nun machen sich Bekannte und Fans erneut Sorgen um die gebürtige Hamburgerin: Nadja scheint spurlos verschwunden zu sein!

Auf Instagram meldet sich ein Freund der 58-Jährigen mit einem Aufruf. "Wir wollen, dass du dich meldest, liebe Nadja. Seit Monaten kein Zeichen mehr von dir", schreibt Daniel über den Account der Moderatorin – diesen betreue er auf Nadjas Wunsch seit Anfang 2022. Er erzählt, dass Nadja in der Vergangenheit viele negative Erfahrungen gemacht habe und von ihren Beratern ausgenommen wurde. Gemeinsam mit weiteren Freunden des TV-Stars habe er sich darum gekümmert, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. "Wir sind dir nicht böse und verurteilen dich nicht, wir wollen einfach nur das du dich bei uns meldest, alles andere kriegen wir hin. Wir sind für dich da. Wir werden dafür sorgen, dass du das bekommst, was dir zusteht", richtet er das Wort an Nadja.

Fans der 58-Jährigen hatten sich bereits seit Monaten gefragt, wie es ihr geht. Seit rund einem Jahr hatte sich Nadja nicht mehr auf ihrem Social-Media-Account zu Wort gemeldet. An ihrem Geburtstag Anfang März dann ein Lebenszeichen. Doch da Daniel angeblich ihren Account seit rund einem Jahr verwaltet, war dieses wohl nicht von der Moderatorin selbst. Wie ihr Freund in seinem Posting zudem mitteilt, fehle seit rund vier Monaten jede Spur von Nadja.

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag und ein Unbekannter, März 2023

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag im August 2021 in Hamburg

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag auf Instagram, 2020

