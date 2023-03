Nach alarmierendem Post: Yvonne Woelke geht es wieder gut

Yvonne Woelke (41) hatte ihren Fans am Donnerstag große Sorgen bereitet! Nachdem die deutsche Schauspielerin zunächst über Hass- und Drohnachrichten geklagt hatte, hatte sie in den sozialen Medien einen alarmierenden Text veröffentlicht: Die Blondine hatte geschrieben, dass sie gern "einfach gegen einen Baum" fahren würde. Jetzt meldete sich die vermeintliche Affäre von Peter Klein (55) erneut zu Wort, um ihre Community zu beruhigen: Yvonne geht es inzwischen wieder gut.

In ihrer Instagram-Story betonte die Moderatorin jetzt, dass es ihr besser gehe. Zudem erklärte sie die Situation. "Es gibt Tage, die fangen richtig gut an und alles scheint positiv – bis zu diesem einen Moment, in dem du diese eine Nachricht erhältst, die alles auf den Kopf stellt", schilderte Yvonne und fügte hinzu: "Genau so einen Moment hatte ich gestern. [...] Manchmal ist es aber nicht sinnvoll, seine Gedanken niederzuschreiben und mit euch zu teilen, denn genau das hat gestern dazu geführt, dass ihr euch Sorgen um mich gemacht habt."

Zudem brachte Yvonne ihre Dankbarkeit zum Ausdruck. "Ich möchte euch ganz herzlich dafür danken, dass ihr so großen Anteil an meiner Situation genommen habt [...]", schrieb sie und verdeutlichte, dass sie ab jetzt wieder positiv nach vorne blicke.

