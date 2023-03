Grund zur Sorge? Yvonne Woelke teilt kryptische Zeilen

Yvonne Woelke (41) meldet sich jetzt mit einer besorgniserregenden Nachricht. Die Schauspielerin ist seit Wochen in das Trennungsdrama um Iris (55) und Peter Klein (55) verwickelt. Der Grund: Iris beschuldigte sie, eine Affäre mit ihrem Mann gehabt zu haben. Ihr Partner gab daraufhin zu, sich in die Blondine verliebt zu haben und trennte sich von seiner Frau. Daraufhin schoss diese immer wieder gegen das Model. Nun teilte Yvonne kryptische Worte im Netz...

In ihrer Instagram-Story verfasste Yvonne einen alarmierenden Text – und versetzte ihre Fans damit in Sorge. "Würde gern ein Auto haben, was 300 fährt, und einfach gegen einen Baum fahren!", schrieb die 41-Jährige. Wenig später löschte die Moderatorin den Post aber wieder.

Einige Stunden zuvor hatte Yvonne davon berichtet, dass sie auf Social Media unzählige Hass- und Drohnachrichten bekommen würde – sogar Morddrohungen. Dagegen wolle sie sich aber weiterhin wehren und für Gerechtigkeit kämpfen: "Ich lass mich nicht unterkriegen, erpressen, vernichten. Wenn ich untergehe, ziehe ich andere mit."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

Getty Images Yvonne Woelke, Schauspielerin

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de