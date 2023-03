Süß: So lernten sich Alex Zverev und Sophia Thomalla kennen!

Alexander Zverev (25) und Sophia Thomalla (33) erinnern sich an die Anfänge zurück. Im Oktober 2021 hatte die Are You The One?-Moderatorin die Beziehung zu dem Tennisprofi öffentlich gemacht. Seitdem zeigen sich die Turteltauben auch immer wieder total verliebt. Nun blickte das Paar auf die Anfänge seiner Liebe zurück und erzählte von seinem Kennenlernen: "Manchmal spricht man dann miteinander und denkt: 'Ja, kann was werden' und dann entsteht es auch auf einmal. Das ging ja dann auch tatsächlich sehr schnell", erzählte die 33-Jährige. Alle Infos zu Alex und Sophias Kennenlernen bekommt ihr im Promiflash-Video.

