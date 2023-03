Wie süß: Sophia Thomalla teilt Knutsch-Pic mit Alex Zverev

Die beiden sind wohl so richtig verliebt ineinander. Sophia Thomalla (33) und Alexander Zverev (25) avancierten in den vergangenen Monaten zum echten Traumpaar. Die Blondine teilte immer mal wieder Fotos mit ihrem Liebsten. Im August des vergangenen Jahres waren die zwei zum Beispiel am Strand von Monte Carlo zu sehen. Anlässlich des internationalen Frauentages teilte Sophia nun wieder einen echten Liebesbeweis an ihren Alex.

Auf Instagram teilte die Moderatorin jetzt einen süßen Schwarz-Weiß-Schnappschuss. In Abendgarderobe drücken der Tennisstar und seine Liebste sich einen liebevollen Kuss auf die Lippen. "An einem internationalen Frauentag kann ich tun und lassen, was ich will. Und ich möchte diesen Kerl zu ehren wissen", schreibt Sophia dazu.

Auch den Followern scheint zu gefallen, was sie sehen. Sophias Mama Simone Thomalla (57) schreibt unter das Knutsch-Bild drei Herzen und "So siehts aus!!!" Ein anderer Follower ergänzt: "Du schätzt deinen Mann Sophia! Und dir und allen Frauen da draußen einen schönen Weltfrauentag!" Ein weiterer Fan bekräftigt: "Es ist dein Tag, an dem du tun kannst, was du willst!"

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im August 2022

Getty Images Sophia Thomalla, April 2022

Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin

