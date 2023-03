Vorher-Nachher: Chloe Goodman zeigt krassen Gewichtsverlust

Chloe Goodman fühlt sich wohl in ihrem Körper! Die ehemalige Teilnehmerin der britischen Version von Ex on the Beach wurde im Mai 2020 zum ersten Mal Mutter. Anfang vergangenen Jahres durften sich Chloe und ihr Verlobter Grant Hall dann über den nächsten Nachwuchs freuen. Durch ihre zwei Schwangerschaften legte die TV-Beauty einiges an Gewicht zu. Nun zeigt Chloe stolz, dass sie fast 16 Kilogramm wieder abgenommen hat.

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den unglaublichen Gewichtsverlust der 29-Jährigen. Die Zweifachmama wiege mittlerweile wieder so viel wie vor der Geburt ihres ersten Kindes. "Ich habe ein Jahr gebraucht, um dieses Gewicht zu verlieren. Dabei habe ich keine Diät gemacht, sondern mich für eine gesunde Lebensweise entschieden und viel Eiweiß zu mir genommen", erklärte Chloe gegenüber Closer.

Kurz nach der Geburt hatte die TV-Bekanntheit wohl andere Sorgen. Eine Quelle hatte gegenüber OK! verraten, dass sich Chloe und Grants neugeborener Sohnemann kurz nach der Entbindung wegen eines bösen Ausschlags in stationärer Behandlung befunden habe.

Getty Images Chloe Goodman, August 2021

Getty Images Chloe Goodman, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / chloe__goodman Chloe Goodman, Grant Hall und ihre Kinder

