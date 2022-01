Chloe Goodman kann es kaum erwarten! Im September 2021 überraschten die Ex on the Beach-Bekanntheit und ihr Verlobter Grant Hall die Fans mit tollen Neuigkeiten: Nur 16 Monate nach der Geburt ihrer Tochter Isla erwarten sie wieder Nachwuchs! Die Kleine darf sich schon bald über ein Brüderchen freuen. Wenige Monate vor der Entbindung setzt Chloe nun noch einmal stolz ihren Babybauch in Szene.

Paparazzifotos, die unter anderem DailyMail vorliegen, zeigen die 28-Jährige zusammen mit ihrem Töchterchen. Auf den Bildern geht das Mutter-Tochter-Gespann spazieren – und Chloe hält ihre kleine Prinzessin liebevoll im Arm. Dabei trägt sie ein cooles Outfit: In einem ärmellosen Rollkragenpullover und einer cremefarbenen Hose kommt ihr wachsendes Bäuchlein perfekt zur Geltung.

Im September hatte die Reality-TV-Bekanntheit bereits gegenüber Closer verraten, dass sie selbst überhaupt nicht damit gerechnet habe, noch einmal schwanger zu werden. Vor einigen Jahren mussten ihr nämlich Teile des Gebärmutterhalses entfernt werden, weil zuvor verdächtige Zellen in ihrem Körper entdeckt worden waren. Deshalb wolle Chloe nach der Geburt ihres Kindes auch keinen weiteren Nachwuchs mehr bekommen.

Instagram / chloe__goodman "Ex on the Beach"-Bekanntheit Chloe Goodman mit ihrer Tochter Isla

Instagram / chloe__goodman Chloe Goodman mit ihrem Verlobten Grant Hall und ihrer Tochter Isla im Oktober 2021

Instagram / chloe__goodman Chloe Goodman, "Ex on the Beach"-Star

