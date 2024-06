Ohne Schwester Lauryn: TV-Star Chloe Goodman hat Ja gesagt!

Chloe Goodman hat Ja gesagt! Die Reality-TV-Bekanntheit und Rotherham-United-Kicker Grant Hall traten vor den Traualtar, um über vier Jahre nach der Verlobung den Bund der Ehe zu schließen. Die traumhafte Zeremonie fand in der Algarve im Beisein des engsten Familien- und Freundeskreises des Paares statt – doch eine von Chloes Liebsten fehlte bei der Trauung. Ihre große Schwester Lauryn Goodman befand sich nicht unter den Hochzeitsgästen. Wie ein Insider gegenüber The Sun ausplauderte, habe das an einem Streit gelegen, den die Schwestern eine Woche vor der Zeremonie hatten.

Der Streit zwischen Chloe und Lauryn soll so heftig gewesen sein, dass Chloe ihre Schwester auslud. "Ihre Mutter verbrachte die meiste Zeit der Woche damit, die Schwestern zu versöhnen, aber Chloe war nicht von ihrer Entscheidung abzubringen", erklärte die Quelle gegenüber dem Newsportal. Vergeblich – denn obwohl Lauryn nur fünf Minuten entfernt im Urlaub war, fehlte von ihr bei der Hochzeit ihrer kleinen Schwester jede Spur.

Im Januar 2020 hatte Grant seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt. Nun, über vier Jahre später, gaben sich die Turteltauben das Jawort. Die "Ex on the Beach"-Bekanntheit und der Fußballer sind bereits Eltern zweier Kinder. Im Mai 2020 begrüßten sie ihre erste Tochter, die auf den Namen Isla hört, auf der Welt. Im Februar 2022 vergrößerte sich die Familie mit der Geburt von Söhnchen Hudson um ein weiteres Mitglied.

Anzeige Anzeige

Instagram / chloe__goodman Chloe Goodman, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / chloe__goodman Chloe Goodman, Grant Hall und ihre Kinder

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Chloe wird sich noch zu dem Streit äußern? Auf jeden Fall! Nee, ich denke nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de