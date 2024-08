"Kein Mitleid": Chloe Goodman schießt gegen Schwester Lauryn

Die Reality-TV-Persönlichkeit Lauryn Goodman verlor vor wenigen Tagen den erbitterten Rechtsstreit mit ihrem Ex-Partner Kyle Walker (34) um die beiden gemeinsamen Kinder. Das Drama um die geheime Beziehung der zwei ging auch nicht an Lauryns Schwester Chloe Goodman spurlos vorbei. Jetzt äußert sich der UK-Ex on the Beach-Star zu der langjährigen Affäre ihrer Schwester mit dem Fußballer – und hielt sich keineswegs mit harten Worten zurück! Im Interview mit The Sun rechnet sie ab: "Ich habe ihr gesagt: 'Ich habe jetzt kein Mitleid mehr mit dir und Kyle'. Das war der Anfang einer angespannten Beziehung."

Die Enttäuschung für das Realitysternchen war riesig, da sie absolut keine Ahnung von der geheimen Beziehung zu haben schien: "Ich war schockiert, als ich erfuhr, dass Lauryn ein zweites Mal schwanger war, weil ich nicht wusste, dass sie die Beziehung wieder aufleben ließen." Das polarisierende Paar hatte ihr zweites Kind still und heimlich bekommen, da der Sportler darauf spekulierte, die Liebelei vor seiner Ehefrau Annie Kilner zu verheimlichen. Für die Vertuschung forderte Lauryn eine finanzielle Entschädigung, wodurch die beiden schließlich vor Gericht landeten. Auf Chloes Unterstützung kann die Influencerin in dieser Situation aber nicht bauen. Für ein versöhnendes Gespräch unter Geschwistern sei es für diese noch zu früh: "Ich bin noch nicht bereit, mich hinzusetzen und die Dinge mit ihr zu besprechen."

Im Gegensatz zum eher skandalösen Leben ihrer Schwester geht es bei Chloe wesentlich harmonischer zu. Die Fernsehbekanntheit und der Rotherham-United-Spieler Grant Hall haben nämlich erst vor Kurzem geheiratet! Die Trauung fand in der Algarve im Kreise der Familie und Freunde statt – allerdings fehlte bereits an diesem wichtigen Tag ihre große Schwester. Ein Insider verriet gegenüber The Sun, dass dies schon damals aufgrund eines vorangegangenen heftigen Streits der zwei kam.

Getty Images Kyle Walker im Juli 2024

Instagram / chloe__goodman Chloe Goodman, Grant Hall und ihre Kinder

