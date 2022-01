Endlich dürfen es auch die Fans wissen! Chloe Goodman und ihr Verlobter Grant Hall erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs! Erst vor knapp zwei Jahren durften die beiden ihre Tochter Isla auf der Welt begrüßen! Und lange kann es nicht mehr dauern, bis diese ihr kleines Geschwisterchen kennenlernen kann! Jetzt, knapp einen Monat vor der Geburt, hat Chloe verraten: Sie bekommen einen Sohn!

Das verriet der Ex on the Beach-Star während eines Bademoden-Shootings! "Wir sind sehr glücklich, dass wir Isla und jetzt bald auch einen kleinen Jungen haben. Ich bin überglücklich nach allem, was wir durchgemacht haben!" Chloe und ihre Familie hatten eine schwere Zeit, da es sich wie schon bei ihrer ersten Schwangerschaft wieder um eine Risikoschwangerschaft handelt. Umso mehr freut es die werdende Mutter, dass sie ihren Sohn bald in den Armen halten darf!

Dass Chloe nun zum wiederholten Mal Mutter wird, grenzt an ein Wunder. Vor einigen Jahren wurden ihr große Teile des Gebärmutterhalses entfernt, nachdem dort abnorme Zellen entdeckt worden waren. Nach der zweiten Schwangerschaft ist die Kinderplanung aufgrund dieser Vorgeschichte nun abgeschlossen!

Instagram / chloe__goodman Chloe Goodman mit ihrem Verlobten Grant Hall

Instagram / chloe__goodman Chloe Goodman, Reality-TV-Star

Instagram / chloe__goodman Chloe Goodman, Reality-TV-Bekanntheit

