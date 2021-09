Chloe Goodman hat freudige Nachrichten zu verkünden! Nachdem sich die Ex on the Beach-Bekanntheit im Februar vergangenen Jahres mit ihrem Freund Grant Hall verlobt hatte, begrüßten die zwei Turteltauben wenige Monate später – im Mai 2020 – ihre Tochter Isla auf der Welt. Rund 16 Monate später wendet sich das Paar mit weiteren tollen Neuigkeiten an seine Fans: Chloe erwartet ihr zweites Kind!

Im Gespräch mit Closer Magazine sprach die 28-Jährige nun ganz offen über ihre Schwangerschaft. "Wir sind absolut begeistert. Ich habe den Test gemacht und Grant die Nachricht mitgeteilt, indem ich Isla ein T-Shirt mit der Aufschrift 'zur großen Schwester befördert' angezogen habe, als er nach Hause kam", begann sie zu erzählen. Chloe könne es kaum erwarten, erneut Mutter zu werden – und freue sich darüber, dass ihre Kleine bald ein Geschwisterchen bekommt.

Doch die Baby-News wird von einigen dunklen Wolken überschattet: Vor vier Jahren war Chloes halber Gebärmutterhals entfernt worden, nachdem die Ärzte verdächtige Zellen in ihrem Körper entdeckt hatten. Aufgrund dessen handle es sich – genau wie bei ihrer ersten Tochter – auch diesmal um eine Risikoschwangerschaft. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes werde die TV-Bekanntheit deshalb ihre Familienplanung abschließen müssen. "Man hat mir gesagt, dass ich nach dieser Schwangerschaft nicht mehr schwanger werden kann. Das wird unser letztes Kind sein", erklärte sie.

