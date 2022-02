Chloe Goodman und ihr Verlobter Grant Hall sind total happy! Im Mai 2020 begrüßten die zwei Turteltauben ihre erste Tochter Isla auf der Welt. Im September teilten die "Ex on the Beach"-Bekanntheit und der Fußballstar dann die nächsten erfreulichen Nachrichten mit ihren Fans – die TV-Beauty ist erneut schwanger und erwartet ein Brüderchen für die kleine Isla. Nun ist Chloes zweiter Nachwuchs endlich da!

"Grant und ich sind überglücklich, die Nachricht zu verkünden, dass wir einen gesunden Jungen in unserer Familie willkommen geheißen haben", verkündete Chloe im Gespräch mit dem OK!-Magazin. Auch ihre erste gemeinsame Tochter Isla sei total aufgeregt, jetzt eine große Schwester zu sein, betonte die Zweifach-Mama. Sie sprach aber auch über einige Schwierigkeiten während der Schwangerschaft: "Es gab ein paar Komplikationen, aber sobald ich vollständig geheilt bin, werde ich die ganze Geschichte erzählen", erklärte Chloe.

Weil es sich bereits bei Chloes erster Schwangerschaft um eine Risikoschwangerschaft gehandelt hatte, freut sich die junge Familie nun umso mehr über den zweiten Sprössling. "Uns wurde gesagt, dass ich nach dieser Schwangerschaft nicht mehr schwanger werden kann. Dies wird unser letztes Kind sein", nahm Chloe in dem Interview jedoch bereits vorweg.

Instagram / chloe__goodman Chloe Goodman, "Ex on the Beach"-Star

Instagram / chloe__goodman Chloe Goodman, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / chloe__goodman Chloe Goodman mit ihrem Verlobten Grant Hall und ihrer Tochter Isla im Oktober 2021

