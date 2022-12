Hätte "Bachelor in Paradise"-Lidja Max' Rose angenommen?

Was hätte sie dann gesagt? Bei Bachelor in Paradise 2022 wurde es zuletzt noch mal sehr spannend. Bevor es auf die Dreamdates geht, mussten die Kandidaten entscheiden: Wollen sie eine Rose vergeben und wenn ja – an wen? Max Adrio (33) hatte eine heiße Dusch-Session mit der Teilnehmerin Lidja, schenkte ihr danach aber keine Schnittblume, sondern verließ die Show freiwillig. Hätte Lidja denn überhaupt seine Rose angenommen?

Das verriet sie nun Promiflash. Lidja sei klar gewesen, dass Max so entscheiden würde. "Hätte er sie mir dennoch angeboten, hätte ich sie in diesem Moment wahrscheinlich angenommen. Denn das hätte mir starkes Interesse seinerseits gezeigt, auch wenn unser Verstand etwas anderes sagte. Aber dann hätte ich dem Ganzen doch eine Chance gegeben. Wäre ja ganz süß gewesen", erklärte sie ausführlich. "Nein" hätte die Beauty also nicht gesagt. Aber warum war den beiden denn klar, dass es im Paradies erst mal nicht weitergehen würde?

Für beide hat die gemeinsame Zeit nicht gereicht: "Ich kam als letzte und somit etwas spät ins Paradies und hatte somit nicht die Zeit, genug starke Gefühle entwickeln zu können, zum Beispiel für Max", erzählte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Als Nächstes lernen die flirtfreudigen Singles aus dem Bachelor-Kosmos die Familien kennen: "Es war für mich unklar, ob ich den nächsten Schritt schon wagen möchte und unsere Familien zum Paradies reisen müssten. Da braucht es schon mehr als zwei Tage Kennenlernzeit."

RTL / René Lohse Lidja Kesenci, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

Bachelor in Paradise, RTL+ Max Adrio beim Duschen mit Lidja

Instagram / la_bambina_official Lidja Kesenci im September 2022

