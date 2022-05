Max Adrio (32) hat einen anderen Karriereweg eingeschlagen! Der Stuttgarter hat im vergangenen Jahr bei Die Bachelorette nach der großen Liebe gesucht. Im Finale bekam er aber nicht die letzte Rose von Maxime Herbord (27) und ging als Single nach Hause. Obwohl er in der Show nicht auf seine Mrs. Right getroffen ist, hat sich das Leben des Investmentberaters ziemlich verändert. Max hat seinen alten Job an den Nagel gehängt.

Ehemalige Datingshow-Teilnehmer wie Moritz Breuninger (33) hatten bereits vor Antritt des Formats Opfer gebracht. Der Darmstädter verriet Bachelorette Melissa Damilia (26) damals: Er hat in der Hoffnung auf das private Glück seinen Job gekündigt. Max hat seinen Beruf hingegen erst nach seiner TV-Zeit aufgegeben. "Ich habe auch meinen Job aufgegeben. Ich mache auch nicht mehr das, was ich früher gemacht habe", erzählte er Promiflash am Rande von Eric Sindermanns (33) Releaseparty. Stattdessen hat der 32-Jährige andere Pläne: "Ich bin dabei, mit einem Freund ein Modelabel zu gründen – und halt Social Media."

Aber wie ist es für den Motorradfan, plötzlich als Influencer durchzustarten? "In der letzten Zeit war das eine komplette Umstellung, aber ich finde es gut – mir gefällt es", schwärmte er im Promiflash-Interview. Zunächst habe er aber ein paar Probleme damit gehabt, seine Fans mit in seinen Alltag zu nehmen. "Am Anfang war es etwas unentspannt für mich", gab er zu.

TVNow Max Adrio und Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

Instagram / maxadrio TV-Star Max Adrio

Instagram / maxadrio Bachelorette-Boy Max Adrio

