Jim Parsons feiert Jubiläum: Er wird heute 50 Jahre alt!

Das ist ein Ereignis, das gefeiert werden muss! Jim Parsons (50) hatte in den letzten Jahrzehnten Hollywood im Sturm erobert. In der Kultserie The Big Bang Theory spielt er die Rolle des genialen Physikers Sheldon Cooper. Mit dessen einzigartiger Persönlichkeit und trockenen Humor brachte er ein Millionenpublikum zum Lachen. Heute feiert James Joseph, wie Jim mit vollem Namen heißt, seinen 50. Geburtstag!

Der nun 50-Jährige kann auf erfolgreiche Jahre zurückblicken. Für seine Paraderolle in der Sitcom wurde er sogar mit vier Emmys und einem Golden Globe ausgezeichnet. Doch Jim ist weit mehr als nur ein lustiger Schauspieler. Gemeinsam mit seinem heutigen Ehemann Todd Spiewak hat er sogar eine eigene Produktionsfirma aufgebaut – damit produzierten sie unter anderem die Serie Young Sheldon. Aus den Arbeitskollegen wurde Liebe – seit 2017 sind die beiden glücklich verheiratet. Der berufliche Erfolg des gebürtigen Texaners schlägt sich auch in seinem Vermögen nieder...

Laut Celebrity Net Worth ist Jim alias Sheldon der reichste unter den Serien-Nerds! Der Comedian soll ein Vermögen von über 150 Millionen Euro besitzen. Gefolgt wird der Texaner von der Penny-Darstellerin Kaley Cuoco (37) und ihrem On-Screen-Ehemann Johnny Galecki (47). Beide sollen über 90 Millionen Euro auf dem Konto haben.

Getty Images Jim Parsons bei den Emmy Awards im August 2010

Getty Images Todd Spiewak und Jim Parsons im November 2022

Getty Images Johnny Galecki, Jim Parsons und Kaley Cuoco im Mai 2019

