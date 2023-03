König Charles' Staatsbesuch ist im deutschen TV zu sehen!

Wenn der König kommt, ist auch das Fernsehen am Start! Im Mai wird König Charles (74) offiziell zum neuen britischen Regenten gekrönt – darauf wurde er quasi sein ganzes Leben vorbereitet. Vor dem großen Tag nimmt der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) aber noch einige wichtige Verpflichtungen wahr. Am 29. März wird der Monarch Deutschland mit einem Besuch beehren – und das Ganze wird im TV übertragen!

Wie das Presseportal berichtet, wird Charles' Staatsbesuch zum regelrechten Live-Event. Der TV-Sender Phoenix überträgt den dreitägigen Besuch des 74-Jährigen. Ab 14.05 Uhr wird eine Sondersendung zu Ehren des Königs ausgestrahlt. Bereits die Ankunft des Regenten am kommenden Mittwoch am Berliner Flughafen soll von einem Kamerateam gefilmt werden. Am Donnerstag, dem 30. März, wird Charles außerdem eine Rede im deutschen Parlament halten – diese wird nicht nur mit Spannung erwartet, sondern wird ebenfalls live im TV übertragen.

Zuletzt stattete Charles der deutschen Hauptstadt im Jahr 2020 im Rahmen des Volkstrauertages einen Besuch ab. Damals hielt der Gatte von Königsgemahlin Camilla (75) im Bundestag ebenfalls eine Rede und sorgte dabei für großes Staunen: Der Royal hielt seine Rede nämlich auf Deutsch.

