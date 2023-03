Nach Horror-Unfall: Jeremy Renner bekommt Schneemobil zurück

Jeremy Renner (52) hat nach seinem Unfall offenbar keine Angst! Anfang des Jahres hatte der Schauspieler seinen Fans einen echten Schreck bereitet: Bei einem Unfall mit seinem Schneemobil hatte sich der Avengers-Star schwer verletzt und sich über 30 Knochen gebrochen. Anschließend musste er sich lange im Krankenhaus erholen. Inzwischen ist der Vorfall schon einige Wochen her – und Jeremy bekommt sein geliebtes Schneemobil endlich zurück.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Hawkeye-Darsteller zuletzt mehrere Aufnahmen des Gefährts. Dazu schrieb er stolz: "Sie kommt endlich nach Hause!" Ein Video zeigt zudem, wie das riesige Schneemobil von mehreren Polizeiautos eskortiert wird. Es scheint ganz so, als habe Jeremy keine Angst, nach dem beinahe tödlichen Unfall wieder in sein Fahrzeug zu steigen!

Nach dem Unglück hatte das Unfallprotokoll Aufschluss darüber gegeben, wie es zu der Tragödie hatte kommen können. Offenbar war die Handbremse des Schneemobils nicht angezogen gewesen und die Walze losgerollt. Mit einem beherzten Sprung hatte Jeremy seinen Neffen vor den massiven Laufrollen bewahrt und sich selbst verletzt.

Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige

Instagram / jeremyrenner Schneemobil von Jeremy Renner

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de