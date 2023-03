Todesursache klar: Lady Gagas Designerin wurde ermordet!

Jetzt ist es also traurige Gewissheit. Die US-amerikanische Modedesignerin Katie Gallagher (✝35) hatte große Erfolge in der Welt der Extravaganz gefeiert. Mit ihren stylishen Fashion-Kreationen, die unter anderem in großem Modemagazinen wie Vogue oder Elle zu sehen waren, erlangte sie große Bekanntheit. Zudem wurde ihr auch die Ehre zuteil, Berühmtheiten wie Kourtney Kardashian (43) oder Lady Gaga (36) einzukleiden. Im Juli vergangenen Jahres dann aber der Schock: Katie ist tot. Nun ist klar – es war Mord...

Wie unter anderem Bild berichtet, war der plötzliche Tod der Designerin lange Zeit ein Rätsel. So war sie im vergangenen Jahr leblos in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Nun wurde bestätigt, dass die 35-Jährige umgebracht wurde. Laut der zuständigen Gerichtsmedizin wurde Katie mit einem Drogen-Cocktail vergiftet. Deswegen hält es die Polizei für möglich, dass sie von einem Einbrecher getötet wurde.

Katie wird in der Modewelt für immer unvergessen bleiben. Einige Tage nach ihrem Tod hatte auch die Vogue der Fashion-Schöpferin ehrenvoll Tribut gezollt. "Gallagher war ausgesprochen unabhängig, von ihrer Vision überzeugt und ging ihren eigenen Weg im Leben und in der Mode", hieß es in der damaligen Würdigung des Magazins.

Getty Images Lady Gaga, Red-Carpet-Auftritt bei den Oscars 2023

Getty Images Katie Gallagher im Februar 2017

Getty Images Katie Gallagher im Februar 2013

