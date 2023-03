Merkt Anna Adamyan während der Schwangerschaft Endometriose?

Begleitet die Endometriose Anna Adamyan (26) auch in der Schwangerschaft? Die Influencerin erwartet voller Vorfreude ihr erstes Kind: Es wird ein Junge! Lange hat sie für ihren Kinderwunsch gekämpft, da sie aufgrund ihrer Endometriose erschwerte Bedingungen hatte. Neben starken Unterleibsschmerzen können Erkrankte nämlich auch schlechter ein Baby empfangen. Doch merkt Anna nun auch während der Schwangerschaft etwas von der Krankheit?

In ihrer Instagram-Story stellte sich die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin auf Instagram den Fragen ihrer Fans und gab zu, dass sie durchaus noch mit Beschwerden zu kämpfen habe. "Ich bin deshalb viel in Gesprächen mit meiner Gynäkologin und Hebamme, da die Schmerzen wie bei meiner Endometriose sind. [...] Viel machen kann man hierbei leider nicht. Es sind eben auch alte Narben, Verwachsungen und Co. überall und der Kleine strampelt ja fleißig", erklärte Anna.

Wegen ihres langen Leidenswegs hat die 26-Jährige auch mit krassen Ängsten zu kämpfen. Dagegen kämpft sie aber so gut es geht an: "Was mir oft hilft: Ich versuche mich mit rationalen Sätzen zu retten und mit den Fakten, die da sind. Ein wundervoller Junge, der sich bewegt, wo ich Tritte spüre. Alle Organe sind in Ordnung, sein Herz schlägt kräftig", schilderte sie in ihrer Story.

Anzeige

Getty Images Anna Adamyan im August 2022

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im März 2023 in Köln

Anzeige

Instagram /annaadamyan Anna Adamyan im Februar 2023

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Anna da so ehrlich ist? Toll! Na ja, ich finde das etwas zu privat... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de