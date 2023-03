Nach Skiunfall: Gwyneth Paltrow hat Mitleid für den Kläger

Gwyneth Paltrow (50) zeigt Mitgefühl! Im Jahr 2016 hatte die Schauspielerin auf einer Skipiste in Utah einen Unfall mit einem Mann namens Terry Sanderson. Derzeit befindet sie sich deswegen in einem Rechtsstreit, in dem Terry behauptet, dass die Iron Man-Darstellerin in ihn hineingefahren sei und danach quasi Fahrerflucht begangen habe. Die zweifache Mutter bestreitet die Vorwürfe und erhob Gegenklage, denn es soll genau andersrum gewesen sein. Trotzdem tut es Gwyneth leid, dass sich der Mann bei dem Skiunfall verletzte.

Nach Mirror-Berichten zeigte die Blondine vor Gericht, dass es ihr leidtue. "Ich habe wirklich großes Mitleid mit ihm", verkündete sie. "Es scheint, als hätte er ein sehr schwieriges Leben gehabt, aber ich habe den Unfall nicht verursacht, also kann ich keine Schuld an dem haben, was ihm danach passiert ist", wies Gwyneth die Schuld von sich. Der "Seven"-Star beschrieb sich als erfahrene Skifahrerin, die mit den Regeln des Skifahrens vertraut sei.

Der ältere Mann, der ein bleibendes Schädeltrauma erlitt, verlangt mindestens 278.000 Euro Schadenersatz, während die Prominente eine Gegenforderung in Höhe von einem Dollar stellt. Die Schauspielerin berufe sich mit ihrer Forderung auf die symbolische Klage des US-Popstars Taylor Swift (33). Die Sängerin hatte 2017 im Po-Grapscher-Prozess gesiegt und einen Dollar Schmerzensgeld erhalten.

