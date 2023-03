Prinz Harrys Memoiren "Reserve" bekommen englische Parodie

Jetzt kriegt er sein Fett weg. Seit seinem Austritt aus der britischen Königsfamilie findet man Prinz Harry (38) regelmäßig in den Schlagzeilen wieder. Seine Memoiren "Reserve" verkauften sich millionenfach. Neben der kürzlich erschienenen Netflix-Doku und seinem Buch sollen noch weitere Projekte in Arbeit sein. Der Prinz und seine Frau Herzogin Meghan (41) werden allerdings auch immer wieder in verschiedenen Medien auf die Schippe genommen. In seinem Heimatland bekommt jetzt auch Harrys Buch eine Parodie!

Laut The Sun soll das Parodie-Buch von Autor Bruno Vincent bereits dieses Jahr erscheinen. Betitelt wird es ähnlich dem Original "Spare" mit "Spare us! A Harrody", was frei übersetzt "Verschone uns! Eine Harry-Parodie" bedeutet. Das Buch soll am 01. April erscheinen und die in Harrys Buch preisgegebenen Details veralbern: "Um die Privatsphäre, die er sich so wünschte, zu bekommen, schrieb er ein Buch, das jeden lauten Streit, Kämpfe, Verrat [...] und verweinte Hochzeitsprobe beschreibt", heißt es in der Buchbeschreibung.

Die Fans waren schnell von der Satire begeistert: "Ich würde das sofort kaufen", "Eine Harrody! Ich liebe es" oder "Es soll am 01. April rauskommen? Perfekt", waren nur einige der Kommentare unter der Verkündung des Verlags auf Twitter.

Getty Images Prinz Harry in London, Mai 2017

Getty Images Prinz Harrys Buch "Reserve"

Getty Images Prinz Harry, September 2022

