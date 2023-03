Sam Asghari würde gerne mit Britney vor der Kamera stehen!

Sam Asghari (29) würde gern mit Britney Spears (41) zusammenarbeiten! Der iranisch-US-amerikanische Personal-Trainer ist als Model, Schauspieler und Ehemann des Popstars bekannt. Anscheinend möchte der Fitness-Guru sein berufliches Portfolio erweitern, denn er versucht sich zurzeit als Regisseur für sein erstes Filmprojekt. Aber nicht nur das: Sam könnte sich in Zukunft auch ans Drehbuchschreiben wagen, denn: Er würde gerne mit Britney vor der Kamera stehen!

Der 29-Jährige erzählte gegenüber TMZ von seinem Traum, eines Tages gemeinsam einen Film mit seiner Frau zu drehen. Dabei schwärmte er auch von dem Schauspieltalent, das er in der 41-Jährigen sehe. Als der "Hot Seat"-Darsteller gefragt wurde, ob er noch "auf das richtige Drehbuch" warte, das die beiden vor der Kamera vereint, antwortete er: "Vielleicht schreibe ich das Drehbuch sogar selbst." Einen Actionfilm könne sich Sam zum Beispiel gut vorstellen: "Sie ist sehr sportlich, also vielleicht... kann sie hochspringen und ein paar Leute treten und ein paar Stunts machen. Darin wäre sie wirklich gut", scherzt er weiter.

Vor wenigen Wochen hatte Sam Geburtstag. Seine Liebste gratulierte ihm dazu in einem Instagram-Beitrag mit süßen Schnappschüssen. "Happy Birthday! Ich liebe dich so sehr und hoffe, dass all deine Geburtstagswünsche erfüllt werden!", schrieb die "Toxic"-Interpretin dazu.

Getty Images Sam Asghari im Februar 2023

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Pop-Ikone Britney Spears

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

