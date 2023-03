Paarpics: Britney Spears gratuliert ihrem Sam zum Geburtstag

Britney Spears (41) lässt ihren Mann hochleben! Im Jahr 2016 lernte die Popikone Sam Asghari kennen und die beiden wurden ein Paar. Im Juni 2022 gaben sich die Sängerin und der Fitnesstrainer sogar das Jawort. Auch bei all den Schlagzeilen rund um die Blondine und den Sorgen um ihre Psyche stärkt er ihr immer wieder den Rücken. Jetzt feierte Sam seinen 29. Geburtstag und Britney meldete sich mit liebevollen Worten im Netz.

In einem Instagram-Beitrag gratulierte die 41-Jährige ihrem Partner. "Happy Birthday! Ich liebe dich so sehr und hoffe, dass all deine Geburtstagswünsche erfüllt werden!", schrieb die "Toxic"-Interpretin. Dazu teilte Britney noch einige Bilder von sich und Sam. Darauf sind sie beiden turtelnd im Fitnessstudio, kuschelnd im Flugzeug oder auch in einem Nationalpark posierend zu sehen.

In ihrer Instagram-Story zeigte Britney ebenfalls eine Sequenz, die vermutlich an Sams Geburtstag entstanden ist. Darauf sind die Turteltauben in der Küche zu sehen – und die Musikerin klatscht ihrem Freund eine Torte ins Gesicht. "Alles Gute zum Geburtstag, Baby", hört man Brit daraufhin sagen.

