Aus Kindheitstagen: Kim Kardashian teilt süßes Pic mit Khloé

Sie schwelgt in Erinnerungen! Kim Kardashian (42) und ihre Geschwister stehen sich sehr nahe – in den vergangenen Jahren scheint vor allem das Band zwischen Kim und Khloé (38) noch stärker geworden zu sein. So teilte die "Skims"-Gründerin vor Kurzem ein paar Schnappschüsse von sich und ihrer jüngeren Schwester, auf denen sie eng umschlungen am Strand posieren. Jetzt veröffentlichte Kim ein weiteres Bild von sich und Khloé – aus einer etwas anderen Zeit!

In ihrer Instagram-Story vergleicht die Brünette ein Foto von sich und Khloé aus Kindheitstagen mit einem ihrer aktuellen gemeinsamen Bilder. Auf Ersterem ist die Influencerin schmunzelnd zu sehen, während ihr Geschwisterchen wohl nicht sehr gut gelaunt ist und weint. Auf dem aktuelleren Pic sind die zwei Unternehmerinnen bereits erwachsen und wirken beide sehr fröhlich. Den Beitrag kommentiert Khloé mit den Worten: "Das ist mein allererstes Selfie, das ich jemals gemacht habe und es ist mit meiner Koko – und jetzt schaut, wie wir uns entwickelt haben."

Die Schwestern scheinen sehr froh darüber zu sein, einander zu haben. Doch viele Follower sind wohl der Meinung, dass die zwei sich fast schon zu gut verstehen. In Bezug auf sehr freizügige Schnappschüsse der beiden meinte ein Social-Media-User: "Ich finde es unangenehm, wie nahe sie sich kommen." Ein weiterer Kommentar lautete: "Sind sie Schwestern oder sind die beiden etwa ein Pärchen?"

Instagram / kimkardashian Khloé und Kim Kardashian im März 2023

Instagram / kimkardashian Khloé Kardashian und Kim Kardashian, Reality-TV-Stars

Getty Images Khloé Kardashian und Kim Kardashian, Unternehmerinnen

