Kim und Khloé Kardashian posten superheiße Fotos zusammen

Oh, là, là, die Kardashians heizen ihren Fans mal wieder ordentlich ein! Kim (42), Khloé (38) und Co. sind dafür bekannt, sich auf ihren Social-Media-Accounts des Öfteren mal in heißen Outfits in Szene zu setzen. Erst vor wenigen Tagen zeigte Kendall Jenner (27) sich beispielsweise in einem roten Latexkleid. Nun zogen Kim und Khloé nach und posierten gemeinsam ziemlich leicht bekleidet!

Auf Instagram teilte Kim eine Fotostrecke mit ihrer jüngeren Schwester. Auf den Aufnahmen rekeln die beiden Frauen sich in heißer Bademode auf einer Liege am Pool – Kim trägt einen knappen Bikini, Khloé hat einen engen Badeanzug an. Dabei zeigen die zwei Reality-TV-Stars sich unter anderem auch eng miteinander verknotet.

Für die Bilder bekamen die Schwestern zwar eine Menge Komplimente, aber auch hämische Kommentare – vor allem Kim. "So ist sie berühmt geworden", schrieb beispielsweise ein gehässiger Nutzer und spielte damit auf Kims Sextape an, das 2007 veröffentlicht wurde.

Instagram / khloekardashian Kendall, Kim, Kourtney, Khloé und Kylie, 2022

Instagram / kimkardashian Khloé und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Khloé und Kim Kardashian im März 2023

