Das Oben-ohne-Shooting war für GNTM-Jülide problematisch!

Jülide Beganovic hat sich beim Sedcard-Shooting unwohl gefühlt. In diesem Jahr gab es bei einem der wichtigsten Shootings bei Germany's next Topmodel eine Überraschung: Die Nachwuchsmodels mussten nicht wie sonst in Basic-Klamotten, sondern diesmal oben ohne posieren. Ihre Oberweite verdeckten sie lediglich mit einem Schild. Für einige Kandidatinnen wie Ida Kulis war das gar kein Problem. Doch Jülide fand das Oben-ohne-Shooting gar nicht cool...

"Es war schon ein Problem für mich, oben ohne zu posieren. In dem Moment war ich auch einfach nur sehr glücklich, dass wir wenigstens Nippel-Pads tragen durften und das Schild mit unseren Maßen vor unsere Brust halten durften", betont sie im Promiflash-Interview. Im Verlauf der Show hätte die Jurastudentin deshalb noch Schwierigkeiten bekommen können: "Ein 'richtiges' Nacktshooting wäre für mich keinesfalls infrage gekommen", stellt Jülide klar.

Dass sie sich unwohl fühlt, konnte man der 23-Jährigen beim Shooting dann wohl auch ansehen – immerhin musste sie direkt danach ihre Koffer packen. Darüber zeigte sich Jülide gegenüber Promiflash sehr enttäuscht: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass meine Leistung für Heidi schlechter gewesen ist als die von den anderen Wackelkandidatinnen."

