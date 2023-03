Jülide war überrascht von ihrem GNTM-Exit nach dem Shoot-Out

Damit hat Jülide Beganovic nicht gerechnet! In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel stand sie mit den anderen Nachwuchsmodels, die Heidi Klum (49) zuvor nicht hatten überzeugen können, im Shoot-Out. Doch auch das Sedcard-Shooting brachte der Jura-Studentin kein Glück: Sie musste direkt danach ihre Koffer packen, während ihre Mitstreiterinnen Elsa Latifaj und Coco Clever weitermachen durften. Dass es gerade sie trifft, hat Jülide allerdings gar nicht erwartet!

"Ich war natürlich sehr enttäuscht, dass ich nach dem Sedcard-Shooting die Show verlassen musste, weil ich sehr gerne weiter geblieben wäre. Ich habe nicht damit gerechnet, dass meine Leistung für Heidi schlechter gewesen ist als die von den anderen Wackelkandidatinnen", erklärt sie im Promiflash-Interview. Dennoch sei Jülide auch sehr dankbar, es in der Show überhaupt so weit geschafft zu haben und erinnert sich gerne an die Erfahrungen zurück.

Ihren Traum vom Modeln will die 23-Jährige noch nicht aufgeben. "Ich werde mich auf jeden Fall weiterhin bei Modelagenturen bewerben jetzt nach 'Germanys Next Topmodel' – sowohl in Deutschland als auch im Ausland", betont sie gegenüber Promiflash. Und auch anderweitig will Jülide sich weiterbilden: "Ich möchte auch dieses Jahr im Bereich Moderation und Fernsehen Praktika machen [...]. Mein Jurastudium mache ich ebenfalls weiter."

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Elsa, Coco und Jülide bei GNTM 2023

Anzeige

Instagram / julide_be Jülide Beganovic, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Jülide, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de