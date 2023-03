Nach Sedcard-Shooting und Quiz: Elsa fliegt bei GNTM raus!

Für dieses Mädchen platzt der Traum! In der Modelshow Germany's Next Topmodel sucht Model-Mama Heidi Klum (49) derzeit wieder ihr Topmodel 2023. Am Anfang der Folge kämpften noch 16 Mädchen um diesen heiß begehrten Titel – auch Kandidatin Elsa Latifaj hofft auf den Sieg der Sendung. Die Friseurin träumt davon, einmal für Victoria's Secret laufen zu dürfen. In der aktuellen Folge kann Elsa jedoch nicht überzeugen und bekommt kein Foto von Heidi!

Schon zu Beginn der Folge musste die Brünette um ihren Platz kämpfen: Beim Shoot-out kritisierte Heidi vor allem das angespannte Gesicht der 18-Jährigen. Trotz der Beanstandungen bestand Elsa die Challenge. Doch beim anschließenden Walk vergaß das Nachwuchsmodel ihr Haargummi am Handgelenk und konnte mit ihrer Perfomance nicht überzeugen. Gastjurorin Rebecca Mir (31) wies sie auf ihre fehlende Mimik und Ausstrahlung hin. Heidi verabschiedete Elsa anschließend mit den Worten: "Ich habe heute leider kein Foto für dich."

Auch Kandidatin Jülide Beganovic musste in der aktuellen Folge ihre Koffer packen. Nachdem sie in der letzten Entscheidung eine zweite Chance bekommen hatte, konnte sie in dem Shoot-out nicht überzeugen. Da die 23-Jährige die Hände verkrampfte und insgesamt sehr versteift wirkte, verabschiedete sich Model-Mama Heidi direkt nach dem Fotoshooting von ihr.

