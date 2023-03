Liebescomeback bei Khloé Kardashian und Tristan Thompson?

Bandeln diese beiden Stars wieder an? Khloé Kardashian (38) ist eine amerikanische Medienpersönlichkeit und Prominente. Seit 2007 war sie Teil der Realityshow Keeping Up with the Kardashians, die das turbulente Leben ihrer Familie begleitet. Auch die wilde On-off-Beziehung von Khloè und Basketballspieler Tristan Thompson (32) bekamen die Zuschauer zu sehen. Letztendlich gingen die beiden jedoch getrennte Wege. Jetzt könnten diese Indizien dafür sprechen, dass Khloè und Tristan wieder zueinandergefunden haben!

Nach mehreren Trennungen und Fremdgeh-Skandalen könnten die Stars wieder ein Paar sein, immerhin blieben die beiden ihren Kindern zuliebe befreundet und hielten den Kontakt. Anschließend sorgte Khloè für Verwirrung, als sie ihrem Ex zum Geburtstag gratulierte und schrieb, dass sie sich nach Veränderung sehne. Und nicht nur das: Tristan gefiel ein sexy Bikinibild von seiner Verflossenen im Netz.

Doch Schmusefotos von Tristan und einer Blondine könnten das Gegenteil beweisen. Denn der Basketballspieler wurde vor zwei Wochen dabei abgelichtet, wie er mit einer Unbekannten shoppen ging und sie anschließend mit einer innigen Umarmung verabschiedete. Um wen es sich bei der Dame an Tristans Seite handelt, ist nicht bekannt.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, ihre Tochter True Thompson und ihr Sohn

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und sein Sohn

