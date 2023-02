Kylie Jenner stellt klar: Sie hat Selena Gomez nicht gedisst

Das lässt Kylie Jenner (25) nicht auf sich sitzen. Während eines Fotoshootings teilte der jüngste Spross des Kardashian-Jenner-Clans einige Bilder. Unter anderem ein Foto, zu dem sie über ihre Augenbrauen schrieb, es sei ein Unfall. Außerdem teilte sie einen Screenshot eines FaceTime-Telefonats mit Hailey Bieber (26), auf dem sie an die Augenbrauen der beiden zoomte. Fans wollen darin einen Diss gegen Selena Gomez (30) erkannt haben – die zuvor ein Video über einen Augenbrauen-Lifting-Fail gepostet hatte. Doch Kylie stellt klar: Das ist alles quatsch!

Unter dem TikTok-Video einer Userin, die meint, in Kylies Story erkannt zu haben, dass sie sich über die Sängerin lustig machen wolle, hat die Unternehmerin jetzt reagiert. "Das ist so weit hergeholt", schreibt Kylie unter dem Video. "Ich habe ihr Video gar nicht gesehen! Ihr macht etwas aus dem Nichts! Das ist so dumm", wehrt sie sich. Auch Selena scheint ihr die Postings nicht übel zu nehmen, denn auch sie kommentiert: "Stimmt! Das ist alles unnötig. Ich bin ein Fan von Kylie."

Das war allerdings nicht das erste Mal, dass ein Streit im Umfeld der "Back to You"-Sängerin vermutet wurde. Durch den gemeinsamen Ex-Freund The Weeknd (33) sollen sich Selena und Supermodel Bella Hadid (26) nicht besonders sympathisch gewesen sein. Doch auch diese Gerüchte hatten sich schnell aufgeklärt.

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Schauspielerin

Getty Images Kylie Jenner, Met Gala 2018

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

