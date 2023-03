Darum sagt Justin Bieber nichts zum Hailey-Selena-Drama

Seit Langem sollen Justin Biebers (29) Ex Selena Gomez (30) und seine Frau Hailey Bieber (26) zerstritten sein, doch vor Kurzem erreichte der Zwist wohl sein Hoch. Laut Selenas Fans soll Hailey sich mit Kylie Jenner (25) in einem Social-Media-Post über die "Fetish"-Interpretin lustig gemacht haben. Viele fragen sich nun, warum Selenas Ex nicht einschreitet. Deshalb versucht Justin nicht, den Streit zwischen Selena und Hailey zu schlichten!

Ein Insider äußert gegenüber ET, dass sich der "Boyfriend"-Interpret bewusst aus der Sache raushalten wolle. "Hailey und Justin sind momentan sehr glücklich. Sie wollen sich nicht ständig mit dem Drama um Selena auseinandersetzen. Sie wollen sich mit nichts beschäftigen, was deren Beziehung negativ beeinflussen könnte", meint die geheime Quelle. Zudem heißt es: "Justin weiß, dass eine öffentliche Stellungnahme nur dazu führen würde, dass das ganze Drama noch weiter befeuert wird."

Fraglich sei, ob der Zwist zwischen seiner Ex und seiner Frau überhaupt noch großartig befeuert werden kann – schließlich wird dieser bereits in sämtlichen Schlagzeilen thematisiert. Hailey wird nachgesagt, sie kopiere Selena und viele Fans teilen angebliche Beweise für diese Theorie in den sozialen Medien. Ein User meinte hierzu beispielsweise: "Das ist unheimlich und wird immer komischer."

Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de