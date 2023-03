Nach Ehe-Aus mit Laura Wontorra: Simon Zoller ist verliebt!

Simon Zoller (31) ist weitergezogen! Im November vergangenen Jahres überraschten der Fußballspieler und seine Frau Laura Wontorra (34) ihre Fans mit ihrer Trennung – seit 2014 waren die beiden ein Paar, seit 2016 verheiratet. Ein offizieller Grund wurde damals nicht genannt, Gerüchten zufolge sollen der Sportler und die TV-Moderatorin sich einfach auseinander gelebt haben. In seinem Fall sollte es auch nicht lange dauern, bis er sein Herz wieder verschenkt hat: Simon hat eine neue Frau an seiner Seite!

Das gab der 31-Jährige jetzt auf Instagram bekannt. Dort veröffentlichte Simon ein erstes Paar-Selfie mit seiner hübschen Freundin! Weitere Aufnahmen in der Reihe zeigen Paris – offenbar haben die zwei sich einen Turtel-Urlaub in der Stadt der Liebe gegönnt! Simons Freunde und Fans gratulieren auch schon fleißig zur neuen Beziehung: "Alles Gute für euch. Freut mich sehr", schreibt eine Nutzerin. "Es ist schön, dich so glücklich zu sehen", betont eine weitere.

Aber wer ist die Glückliche? Laut Bild soll es sich hier um die Rechtsanwältin Judith Babette Kirstein handeln. Angeblich sind sie schon seit ein paar Wochen zusammen. Bereits Ende Februar sollen die zwei Karneval mit einigen von Zollers Team-Kollegen gefeiert haben. Findet ihr, die beiden geben ein hübsches Paar ab? Macht bei unserer Umfrage mit!

Instagram / laurawontorra Simon Zoller und Laura Wontorra im Juni 2016

Getty Images Simon Zoller, Fußballer

Instagram / simonzoller9 Simon Zoller mit seiner Freundin Judith

