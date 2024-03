Laura Wontorras Ex Simon Zoller ist erstmals Papa geworden!

Simon Zoller (32) teilt eine wunderbare Neuigkeit mit seinen Fans: Der deutsche Fußballspieler ist zum ersten Mal Vater geworden. In seiner Instagram-Story veröffentlicht der Ex von Laura Wontorra (35) jetzt diesen Schnappschuss, auf dem er sein kleines Wunder vorstellt. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto ist das Baby in eine Decke gekuschelt. Zudem hält es sich total niedlich an dem Zeigefinger des stolzen Vaters fest.

Genauere Details zu seinem Nachwuchs wie beispielsweise den Namen oder das Geschlecht verrät Simon bislang allerdings noch nicht. Als er die Schwangerschaft seiner Freundin Judith Babette Kirstein Ende Dezember 2023 publik machte, gab er allerdings bereits einen kleinen Hinweis: Auf Social Media teilte er ein Foto, auf dem er den Babybauch seiner Liebsten streichelt – und diesem fügte er ein Emoji eines kleinen Jungen hinzu. Ob Simon und Judith also einen Sohn bekommen haben?

Nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Laura im November 2022 machte Simon im März 2023 total glücklich seine neue Beziehung publik: Mit der Rechtsanwältin Judith scheint er seitdem auf Wolke sieben zu schweben. Auf seinem Social-Media-Profil veröffentlicht er seitdem immer mal wieder Turtelfotos mit seiner Liebsten.

Instagram / simonzoller9 Simon Zollers Baby, März 2024

Instagram / simonzoller9 Simon Zoller mit seiner Freundin Judith

